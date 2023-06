Mann über Nacht in öffentlicher Toilette eingeschlossen

Notfälle

Unfreiwillig hat ein Mann in Erfurt eine Nacht eingeschlossen in einer öffentlichen Toilette verbracht. Anwohner hätten am Samstagmorgen Hilferufe des 47-Jährigen aus der Toilette in einer Parkanlage gehört und festgestellt, dass dort jemand eingeschlossen worden war, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie informierten die Polizei.

Erfurt - Ein Schlüsselberechtigter befreite den Mann aus seiner misslichen Lage. Laut Polizei hatte dieser am Vorabend in dem WC-Häuschen Schutz vor starkem Regen gesucht. Dort schlief er ein, laut Polizei hatte er zuvor reichlich Alkohol getrunken. Als er am Morgen erwachte, stellte er fest, dass er eingeschlossen war.

Laut Polizei wird das Toilettenhäuschen zum Schutz vor Vandalismus nachts regelmäßig abgeschlossen. Möglicherweise habe der Sicherheitsdienst dabei versäumt, nachzuschauen, ob sich dort noch jemand aufhält. Es könne aber auch sein, dass der Mann vorsätzlich eingeschlossen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Freiheitsberaubung sei eingeleitet worden. dpa