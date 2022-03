Maskenpflicht und 3G in Innenbereichen sollen bleiben

Ein Schild weist auf die 3G-Regelung hin. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Thüringerinnen und Thüringer, die ein Restaurant in geschlossenen Räumen besuchen wollen, sollen auch nach dem 19. März einen 3G-Nachweis zeigen müssen. Man nutze dafür eine Übergangsregelung des Bundes, die bis zum 2. April möglich sei, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag nach der Kabinettssitzung. 3G bedeutet, dass nur Genesene, Geimpfte und Menschen mit einem negativen Corona-Test Zugang haben.

Erfurt - Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen will die Landesregierung auch vorerst noch an einer Maskenpflicht in Innenräumen festhalten. In Diskotheken und Clubs soll 2G gelten - Zutritt haben dort also nur Geimpfte und Genesene. Auch soll es weiterhin Hygienekonzepte geben.

Die bisherigen Hotspot-Regelungen, wonach strengere Corona-Maßnahmen greifen, wenn bestimmte Schwellenwerte bei der Belegung von Intensivbetten und den Krankenhauseinweisungen überschritten werden, sollen wegfallen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Unklar ist bislang noch, wie es nach dem 2. April in Thüringen weitergeht. dpa