Massenstarts zum Abschluss der Biathlon-WM in Oberhof

Zum Abschluss der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof ist der Deutsche Skiverband mit insgesamt acht Athletinnen und Athleten in den Massenstarts vertreten. Im Rennen der Frauen am Sonntag (15.15 Uhr/ARD und Eurosport) gehört Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick, die auch noch Silber in der Verfolgung gewonnen hatte, wieder zu den Favoritinnen.

Oberhof - Gleich bei ihrer jeweils ersten WM haben auch die Debütantinnen Sophia Schneider und Hanna Kebinger den Sprung ins 30er-Feld geschafft, Vanessa Voigt komplettiert das DSV-Quartett.

Bei den Männern (12.30 Uhr) wollen Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn und WM-Debütant Justus Strelow Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö herausfordern. Der 29-Jährige hat bereits fünfmal Gold und einmal Silber in sechs Rennen geholt. dpa