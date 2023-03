Mehr als 160 Musiker bei Landesfinale „Jugend musiziert“

Eine Geige in Nahaufnahme. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Klavier, Harfe, Gesang oder Drum-Set: 161 junge Musikerinnen und Musiker aus Thüringen haben beim diesjährigen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Greiz ihr Können unter Beweis gestellt. Damit hatten sich mehr junge Künstler qualifiziert als 2022, wie der Landesmusikrat am Sonntag mitteilte. Damals standen rund 144 Teilnehmer im Landesfinale. Die jungen Musiker hatten sich zuvor in Regionalwettbewerben in Weimar sowie Arnstadt und Ilmenau für das Wettspiel auf Landesebene empfohlen.

Greiz - Neben Solodarbietungen an Klavier, Harfe, Gesang, Gitarre und Drum-Set wurden auch Ensembles bewertet - darunter für Kammermusik, Streichinstrumente, Blasinstrumente und Akkordeon. Ziel aller Wettbewerbsteilnehmer ist die Entsendung zum Bundeswettbewerb vom 25. Mai bis 2. Juni im sächsischen Zwickau. Rund 50 der jungen Talente hatten sich den Angaben nach an den ersten beiden Wertungstagen bereits qualifiziert. Die Gesamtzahl der Preisträger steht am Sonntagabend fest.

Von Freitag bis Sonntag gab es laut Musikrat 94 Wertungsspiele in elf Kategorien. Austragungsorte waren die Vogtlandhalle, das Untere Schloss und das Kulturzentrum 10aRium. Die Musizierenden waren zwischen 7 und 21 Jahre alt. dpa