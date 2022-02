Mehr als 4200 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

In Thüringen sind von Freitag zum Samstag weitere 4257 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Inzidenz bei Neuinfektionen stieg im gleichen Zeitraum auf gut 1253, wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Das entspricht etwa dem Bundesniveau. Der Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner steigt entgegen dem Bundestrend in Thüringen seit einiger Zeit kontinuierlich an.

Erfurt - Höher war er am Samstag noch in fünf weiteren Bundesländern. Die Gesundheitsämter in Thüringen meldeten zudem sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem weil die Gesundheitsämter mit der Kontaktverfolgung nicht nachkommen oder Infektionen teils nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt werden - und damit nicht in die offiziellen Statistiken einfließen.

Seit Pandemiebeginn vor zwei Jahren wurden in Thüringen 404.422 Infektionsfälle und 6603 Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. dpa