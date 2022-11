Mehr Bibliothek? Verband informiert über neue Wege

Teilen

Annelie Carslake, Leiterin der Stadtbibliothek, blättert in einem Buch. © Martin Schutt/dpa/Archivbild

Braucht Thüringen eine Bibliothek, die alle Tage rund um die Uhr geöffnet hat? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich der 27. Thüringer Bibliothekstag in Gotha.

Gotha - In Thüringen gibt es nach Angaben des Thüringer Bibliotheksverbands bisher keine öffentliche Bibliothek, die durchgehend Tag und Nacht geöffnet hat. Die Möglichkeit, mit einer sogenannten „Open Library“ (deutsch: offene Bibliothek) Bürgerinnen und Bürgern auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten und ohne Personal zu erreichen - bis zu 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche - wird am Mittwoch beim 27. Thüringer Bibliothekstag in Gotha genauer beleuchtet.

Ein solches Konzept umzusetzen, sei „nicht mit einem Fingerschnipsen gemacht“, sagt die Vorsitzende des Landesverbands Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband, Milena Pfafferott. Es könne dabei statt eines 24/7-Angebots etwa auch um weitere Öffnungstage und -zeiten im ländlichen Raum gehen. Das Open-Library-Angebot komme bisher in Deutschland hauptsächlich zur Ausweitung der Öffnungszeiten am Morgen und am Abend sowie an Schließtagen zum Tragen.

Ob und wie das in Thüringen umgesetzt werden könne, müsse jeder Träger selber begutachten. „Open Library sich als Konzept mal anzuschauen, fanden wir ganz spannend. Ohne, dass eine Forderung dahintersteckt“, sagte Pfafferott. So stellten neben der großen Hamburger Bücherhalle etwa auch die Bibliotheken aus Moers oder Verl ihre Erfahrungen mit dem Konzept einer offenen Bibliothek ohne Personal vor.

Der Thüringer Bibliothekstag findet einmal im Jahr in einer jeweils anderen Stadt statt. Er soll in diesem Jahr soll mit der Übergabe des Thüringer Bibliothekspreises 2022 im Kulturhaus Gotha an die Stadtbibliothek Rudolstadt abgeschlossen werden. dpa