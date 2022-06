Mehr Platz für lokale Kulturszene beim Krämerbrückenfest

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird Erfurts Innenstadt zum 45. Krämerbrückenfest vom 17. bis 19. Juni 2022 wieder zu einer großen Bühne. Vor allem der lokalen Kulturszene werde an vielen Orten mehr Platz eingeräumt, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Trotz kurzer Planungszeit sei es gelungen, ein Programm zusammenzustellen, das den vorangegangen Festen in nichts nachstehe, sagte Erfurts Beigeordneter für Kultur und Stadtentwicklung, Tobias Knoblich (parteilos).

Erfurt - 2019 hatte Thüringens größtes Altstadtfest zwischen 110.000 und 130.000 Gäste angelockt.

Um das Krämerbrückenfest weitläufiger zu gestalten und die Veranstaltungsfläche zu entzerren, wurden in diesem Jahr weitere Orte rund um die Krämerbrücke als zentralem Punkt erschlossen. Beispielsweise wird der Petersberg ein neuer Spielort am Krämerbrückenfest-Wochenende. Genannt wurde auch der Wenigemarkt, der in diesem Jahr zum Klangsalon werden soll. Hier präsentieren sich Erfurter DJs, die aus zahlreichen Bewerbungen ausgewählt wurden.

Aus über 100 Bewerbungen wurden auch die 19 Kunstwerke für die Open-Air-Galerie „Look up“ ausgesucht. Um die Werke von Erfurter Künstlerinnen und Künstlern auf dem Krämerbrückenfest sichtbar zu machen, werden sie in luftiger Höhe von der Langen Brücke bis zur Kettenstraße präsentiert. dpa