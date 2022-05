Mehr Stipendien für talentierte und engagierte Studierende

538 Studentinnen und Studenten an elf Hochschulen sind in Thüringen 2021 mit einem Deutschlandstipendium gefördert worden. Das sind rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Insgesamt wurden in Thüringen noch nie so viele Deutschlandstipendien vergeben. Es soll Studenten unterstützen, bei denen mit herausragenden Leistungen in Studium und Beruf zu rechnen ist.

Erfurt - Das Deutschlandstipendium fördert Studenten und Studentinnen mit 300 Euro monatlich. Es wird je zur Hälfte vom Bund und privaten Geldgebern finanziert. Letztere werden von den Hochschulen eingeworben. 2021 haben die Hochschulen in Thüringen 530 300 Euro Fördermittel eingetrieben.

Die meisten Deutschlandstipendien erhielten Studentinnen und Studenten der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (161); gefolgt von Stipendiatinnen und Stipendiaten in den Ingenieurwissenschaften (114) und in der Fächergruppe Mathematik und Naturwissenschaften (81). Rund 61,5 Prozent der insgesamt 538 Stipendien gingen an Frauen (331). dpa