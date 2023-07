Mehrere Fraktionen verteidigen Überprüfung von Sesselmann

Der neue Landrat von Sonneberg, Robert Sesselmann (AfD). © Daniel Löb/dpa

Im Thüringer Landtag haben sich mehrere Fraktionen hinter die Überprüfung des AfD-Landrats Robert Sesselmann gestellt. Der Vorgang sei ein „Kernbestandteil einer wehrhaften Demokratie“, sagte die Grünen-Abgeordnete Madeleine Henfling am Mittwoch im Thüringer Landtag. Der AfD warf sie vor, sich schon in einer Diktatur zu wähnen, „nur weil sie Gesetze einhalten muss“.

Erfurt - Die AfD hatte die Überprüfung als Skandal bezeichnet und eine Aktuelle Stunde im Landtag dazu beantragt.

Der AfD-Politiker Robert Sesselmann wurde am 25. Juni in einer Stichwahl zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt. Seine Partei wird in Thüringen vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Aufgrund der Einstufung durch den Verfassungsschutz startete das Landesverwaltungsamt ein Prüfverfahren. Maßstab der Prüfung ist vor allem die Frage, ob Sesselmann jederzeit Gewähr dafür bietet, für die freiheitlich-demokratischen Werte im Sinne von Grundgesetz und Landesverfassung einzustehen.

Der AfD-Abgeordnete Stefan Möller sagte im Parlament, Sesselmann habe nie etwas verfassungswidriges getan. „Das ist keine Verfassungsprüfung, das ist eine Gesinnungsprüfung.“

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) verteidigte das Vorgehen und erläuterte die rechtlichen Grundlagen dafür. Die wehrhafte Demokratie sei keine Worthülse, sagte Maier. Zuletzt war in der öffentlichen Debatte auch die Frage in den Blick geraten, ob eine umfassende Überprüfung Sesselmanns nicht auch vor der Landratswahl hätte stattfinden können. Maier sagte zu diesem Punkt, diese könne durch den Wahlausschuss nicht detailliert geleistet werden. „Der ehrenamtlich tätige Wahlausschuss hat in sehr kurzer Zeit eine Entscheidung zu treffen.“

Der FDP-Abgeordnete Dirk Bergner warf der AfD vor, mit der Aktuellen Stunde Empörung „über Vorgänge zu schüren, die sich nach bestehenden Gesetzen richten“. dpa