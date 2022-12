Mehrere Städte untersagen Silvesterfeuerwerk gebietsweise

Ein Mann zündet einen Böller am Silvesterabend an. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Zum Schutz vor Bränden haben mehrere Kommunen in diesem Jahr das Silvesterfeuerwerk in bestimmten Gebieten untersagt. Verbotsverfügungen wurden nach Angaben des Landesamtes für Verbraucherschutz beispielsweise für die historischen Altstädte von Weimar, Rudolstadt und Bad Langensalza erlassen, wie eine Behördensprecherin am Mittwoch auf Anfrage mitteilte.

Erfurt - Auch in Bad Blankenburg, Gotha, Saalfeld, Schleusingen und Wasungen ist das Abbrennen von Raketen, Böllern und Batterien in Teilbereichen der Städte verboten. Wunderkerzen, Knallerbsen und Tischfeuerwerk sind von dem Verbot nicht betroffen.

In Gotha beispielsweise gilt das Böllerverbot für den Bereich um das Schloss Friedenstein, in Rudolstadt für die Heidecksburg und Umgebung. In Bad Langensalza sollen die mittelalterlichen Fachwerkhäuser vor Schäden durch Silvesterraketen geschützt werden, in Weimar unter anderem Stadtschloss und Frauenplan. Thüringenweit ist nach Angaben der Behörde das Böllern in der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen verboten. dpa