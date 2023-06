Mehrere Unwetter-Einsätze: Keine größeren Schäden

Blitze gehen während eines Gewitters nieder. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Heftige Gewitter und Regen haben auch in Thüringen zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern geführt. Dennoch blieb der Freistaat von größeren Schäden verschont.

Erfurt - Thüringen ist bei dem schweren Unwetter, das über Deutschland hinweggezogen ist, glimpflich davongekommen. Der Freistaat sei nicht wirklich betroffen gewesen, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig (DWD) am Freitag. Der DWD hatte vor kräftigen Schauern und Gewittern gewarnt. Vor allem in Nord- und Ostthüringen rückten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und heruntergefallener Dachziegel aus.

Wie die Landeseinsatzzentrale am Freitag mitteilte, wurden keine Menschen verletzt. Größere Sachschäden gab es laut Polizei ebenfalls nicht. In Ostthüringen waren laut DWD 69 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen. Die Rettungsleitstelle in Gera zählte seit Donnerstagabend rund 60 Einsätze. Bäume seien unter anderem auf Oberleitungen der Straßenbahn gefallen. Zudem stürzten Dachteile ab und es wurden etliche Straßen überflutet, da die Gullys die Regenmengen nicht mehr fassen konnten.

Im Eichsfeld musste die Feuerwehr ebenfalls wegen überspülter Straßen und umgestürzter Bäume mehrfach ausrücken. Laut der dortigen Rettungsleitstelle, die wegen des Unwetters personell verstärkt worden war, gab es 48 Einsätze. Schwerpunkt sei Burgwalde gewesen. Aufgrund der Tallage des Ortes sei es zu einem Wassereinbruch gekommen. Es mussten mehrere Keller leer gepumpt sowie die Straßen von Schlamm und Wasser befreit werden. dpa