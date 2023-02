Meisterbonus für Industriemeister und grüne Berufe

Mario Voigt, CDU-Fraktionschef. © Martin Schutt/dpa/Archivbild

Neben Handwerkern sollen auch Meister in der Industrie und sogenannten grünen Berufen in Land- und Forstwirtschaft einen Bonus bekommen können. Dafür seien rund 800.000 Euro im Haushalt für dieses Jahr eingeplant, sagte ein Sprecher des Thüringer Wirtschaftsministeriums am Freitag.

Erfurt - Die CDU-Fraktion reklamierte für sich, die Mittel dafür in den Haushaltsverhandlungen durchgesetzt zu haben. „Die Einführung eines Meisterbonus für alle Berufszweige ist ein deutliches Bekenntnis des Freistaats zur dualen Ausbildung und Aufstiegsfortbildung“, sagte Fraktionschef Mario Voigt. Er verwies auf einen CDU-Antrag, der auf der Tagesordnung der kommenden Plenarsitzung im Landtag stehe.

Der Meisterbonus wurde 2021 eingeführt und sieht eine Zahlung von 1000 Euro für jeden Handwerksmeister bei erfolgreichem Abschluss vor. Im Jahr werden dafür nach Angaben des Wirtschaftsministeriums rund 400.000 Euro eingeplant. 2021 wurden demnach 191 Meisterboni gezahlt. Im vergangenen Jahr waren es 270. dpa