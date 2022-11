Menschen unter Betreuung finanziell häufig überfordert

Behördengänge, Wohnung, Finanzen: Der Alltag kann hilfsbedürftige Menschen überfordern. Dann steht die Frage, ob das Gericht einen Betreuer bestellen soll.

Erfurt - In Thüringen kann nach Angaben des Justizministeriums mehr als die Hälfte der Menschen mit einem gerichtlich bestellten Betreuer die Kosten für die Betreuung nicht aus eigener Kraft tragen. Im vergangenen Jahr betraf dies rund 22.000 von 41.000 Betreuungsverfahren, sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage. In diesen Fällen von Mittellosigkeit springt das Land ein und bezahlt die Vergütungen und Auslagen der Betreuer. Diese Kosten sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. 2021 lagen die Ausgaben dafür bei knapp 35 Millionen Euro. In diesem Jahr sei ein ähnliches Volumen zu erwarten. Zum Vergleich: 2012 waren es noch rund 24,6 Millionen Euro.

Gerichte ordnen eine Betreuung Erwachsener an, wenn diese ihre Angelegenheiten nicht selbstständig regeln können. Gründe können zum Beispiel Krankheiten, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit sein. Die Betreuung kann sich über einzelne Bereiche des Alltags - etwa Wohnungsangelegenheiten oder Vermögensverwaltung - erstrecken, aber auch die Organisation des kompletten Alltags umfassen. Mitunter können auch mehrere Betreuer für einen Menschen bestellt werden. Sie übernehmen die Tätigkeit entweder ehrenamtlich oder professionell als Berufsbetreuer. Betreut werden nicht nur alte Menschen. Auch für Jüngere, die zum Beispiel mit psychischen oder Suchterkrankungen kämpfen, kann dies in Frage kommen.

Die Zahl der unter Betreuung stehenden Menschen in Thüringen pendelt seit einigen Jahren um die 38.000. Im Jahr 2013 hatten noch gut 40.000 Menschen von Gerichten einen Betreuer an die Seite gestellt bekommen, seitdem ging die Zahl der Betreuten zurück. Aktuell sind laut Ministerium knapp 34.000 Betreuer bestellt. dpa