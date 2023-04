Milder Freitag: Wechselhaftes Wochenende

Teilen

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Thüringen dürfen sich über einen milden Start ins Wochenende freuen. Der Freitag beginnt mit vielen Wolken, die vor allem in der Westhälfte des Landes für örtliche Schauer sorgen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach kann es in der Rhön und in Südthüringen auch zu Gewittern mit Starkregen und stürmischen Böen kommen.

Erfurt - Die Temperaturen liegen zwischen milden 16 bis 20 Grad, im Bergland zwischen 13 und 15 Grad.

In der Nacht zu Samstag lockern sich die Wolken allmählich auf und die Temperaturen fallen auf bis zu 4 Grad. Der Samstag startet freundlich und die Sonne kommt zum Vorschein. Die Höchstwerte liegen bei frühlingshaften 19 bis 23 Grad, im Bergland zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht zu Sonntag ziehen von Westen her wieder Wolken auf und es kann zu örtlichen Regenschauern kommen bei Temperaturen bis zu 8 Grad. Der Sonntag wird laut DWD durchwachsen mit einzelnen Schauern und Gewitter und einer Höchsttemperatur von bis zu 19 Grad. dpa