1,2 Millionen Euro in diesem Jahr für Betreuungsvereine

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Die Arbeit von Betreuungsvereinen wird nach Angaben des Landesverwaltungsamtes in diesem Jahr mit rund 1,2 Millionen Euro vom Land unterstützt. Eine entsprechende Landesverordnung, die Anerkennung und Finanzierung dieser Vereine regele, sei jetzt in Kraft getreten, teilte die Behörde am Mittwoch in Weimar mit. Damit könne die Auszahlung an staatlich anerkannte Vereine beginnen.

Weimar - Aufgabe von Betreuungsvereinen ist es unter anderem, ehrenamtliche Betreuer für Menschen zu gewinnen, die ihre Angelegenheit wegen Krankheit, Sucht oder Alter nicht mehr selbst regeln können. Auch die Fortbildung und Beratung dieser Betreuer gehört zu ihren Aufgaben. Die Vereine informieren auch über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Betreuungsvereine gibt es laut Landesverwaltung in jedem Landkreis in Thüringen. Zuletzt seien zwei Vereine in Gotha und Hildburghausen gegründet worden.

Die Zahl der von Amtsgerichten bestellten Betreuer hatte das Justizministerium Ende vergangenen Jahres auf rund 34.000 beziffert. In Thüringen standen zuletzt jährlich um die 38.000 Menschen unter gerichtlich angeordneter Betreuung. dpa