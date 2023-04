Mindestlohn statt Taschengeld: Yoga-Priesterin klagt

Das Bundesarbeitsgericht verhandelt am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) in Erfurt den Fall einer Priesterin aus einer Yoga-Gemeinschaft, die statt eines Taschengeldes Mindestlohn verlangt. Bei der Klägerin handelt es sich um eine Juristin, die etwa acht Jahre lang Mitglied der spirituellen Gemeinschaft war. Als Vereinsmitglied war sie eine Dienende (Sevaka), die unter anderem in der Seminarplanung und im Onlinemarketing des Yoga Vidya e.

Erfurt - V. eingesetzt war. Sie war als Mitglied gesetzlich sozialversichert, erhielt Unterkunft und Verpflegung sowie ein monatliches Taschengeld von einigen Hundert Euro.

Die höchsten deutschen Arbeitsrichter müssen nun klären, ob zwischen ihr und dem Verein, der sich auch als religiöse Gemeinschaft sieht, ein Arbeitsverhältnis bestand. Dabei geht es auch um die Frage, ob der Verein mit einer Reihe von Yoga-Schulen in Deutschland im Sinne des Grundgesetzes eine Religionsgemeinschaft ist oder eher wirtschaftliche Zwecke verfolgt. Die Frau hat sich bis in die höchste Arbeitsgerichtsinstanz geklagt, weil sie der Meinung ist, dass ihr für ihre geleisteten Dienste in der Gemeinschaft in Nordrhein-Westfalen eine Vergütung in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns zusteht - insgesamt mehr als 46 000 Euro. dpa