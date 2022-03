Ministerium: Thüringer Gesundheitssystem an Belastungsgrenze

Die hohen Coronazahlen in Thüringen bringen das Gesundheitssystem des Landes erneut an seine Grenzen. Die Kliniken im Freistaat befänden sich derzeit wieder „in einer sehr angespannten Situation“, sagte eine Sprecherin des Thüringer Gesundheitsministerium am Mittwoch in Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. Es müssten inzwischen wieder planbare Operationen von Menschen verschoben werden, weil das vorhandene Krankenhauspersonal für die Betreuung von Covid-Patienten gebraucht werde.

Erfurt – Laut Landeskrankenhausgesellschaft befinden sich viele Ärzte und Pflegekräfte selbst in Corona-Quarantäne.

Der Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft, Rainer Poniewaß, sagte: „In einigen Regionen Thüringens kommen die Krankenhäuser an die Grenzen nicht nur intensivmedizinischer Kapazitäten, sondern auch auf Normalstationen.“ Der MDR hatte zunächst über die Aussagen von Poniewaß berichtet. Die Corona-Inzidenz lag am Mittwoch in Thüringen laut Robert Koch-Institut bei gut 2218, binnen 24 Stunden hatten die Gesundheitsämter 8396 Neuinfektionen und 13 weitere Todesfälle gemeldet. dpa