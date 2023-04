Mit Auto zusammengeprallt: Kind in Saalfeld schwer verletzt

Teilen

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Sechsjähriger ist bei einem Verkehrsunfall im Saalfelder Stadtteil Beulwitz schwer verletzt worden. Er wollte am Mittwochnachmittag die Straße überqueren, dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das in Richtung Saalfeld unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Details wurden nicht genannt. Der Fahrer wurde am Unfallort vernommen, die Polizei sucht nach Zeugen.

Saalfeld - Der Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. dpa