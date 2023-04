Moped fährt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 18-Jähriger ist im Saale-Orla-Kreis mit seinem Moped gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich aus bisher ungeklärter Ursache am Samstag gegen 13.30 Uhr im Gewerbegebiet Ebersdorf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich rund 20 Mopedfahrer in dem Gebiet getroffen.

Ebersdorf - Der junge Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an, hieß es. Zeuge werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. dpa