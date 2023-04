Morgens heiter, dann wolkig in Thüringen

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Der Mittwoch in Thüringen soll zunächst heiter, später wolkig und meist niederschlagsfrei werden. In der Nacht zu Donnerstag kann es leicht frostig werden, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun und elf Grad, in den höheren Lagen zwischen drei und acht Grad. Es weht mäßiger Wind.

Erfurt - Die Nacht zu Donnerstag wird wolkig, teils klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf zwei bis null Grad zurück, bei aufklarendem Himmel bis minus zwei Grad und schwachem Wind. dpa