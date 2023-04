Motorradfahrer in Hildburghausen gestürzt: Schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Ein Motorradfahrer ist in Hildburghausen (Landkreis Hildburghausen) gestürzt und schwer verletzt worden. Der 49-Jährige verlor am Sonntag die Kontrolle über das Motorrad und stürzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Laut Polizei fuhr er auf einem Feldweg nahe des Ortsteils Leimrieth. Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Hildburghausen - Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. dpa