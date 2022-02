Museen wollen DDR-Provenienzforschung vorantreiben

Die Altenburger Museen wollen die Herkunft von Sammlungsbeständen aus der DDR stärker in den Blick nehmen. Dazu sei eine neue Mitarbeiterin für die Provenienzforschung, bei der die Herkunft von Kulturgütern untersucht wird, eingestellt worden, sagte der Direktor der Altenburger Museen, Robert Krischke, bei der Jahrespressekonferenz am Freitag. Generell gebe es in Thüringen bei dem Thema eine „große Aufbruchstimmung“.

Altenburg - „Wir haben zwei Geschwindigkeiten in der Provenienzforschung“, erklärte Krischke. Während die Forschung zu NS-Raubgut schon weiter vorangeschritten sei und die Altenburger Museen auch bereits eine Rückgabe eines Werks an eine Familie in den USA machen konnten, stehe die Forschung zu Objekten aus der DDR oder der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) erst am Anfang. „Wir haben Anfang Februar angefangen mit der Forschung. Da werden Wochen und Monate ins Land gehen, bis wir Zwischenergebnisse haben.“

Das Thema soll auch im kommenden Ausstellungsjahr platziert werden. Zum 13. April beginne daher die Ausstellung „Der Gaul beim Zahnarzt: Welche Geschichten verstecken sich hinter den Bildern?“. Während das Lindenau-Museum 2022 weiterhin kleinere Schauen in seinem Interim plant, läuft im Residenzschloss noch bis zum 6. März die Sonderausstellung „Am Anfang war das Spiel“ mit nach eigenen Angaben einer der weltweit größten Sammlung von Brett- und Gesellschaftsspielen. Ab dem 22. Mai widmet sich dort die Ausstellung „Vom Jammertal ins Paradies“ dem Tod und der Trauer am Altenburger Hof. dpa