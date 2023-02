Mutmaßlicher Autoknacker in Auto eingeschlossen

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein mutmaßlicher Autoknacker ist in Ilmenau im Ilm-Kreis in einem hochwertigen Auto eingeschlossen worden. Der 40-Jährige hatte den Startknopf gedrückt und damit versehentlich den Verschlussmechanismus des Fahrzeugs aktiviert, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Ein Zeuge hatte in der Nacht zum Sonntag den Mann beim Öffnen des Autos beobachtet und die Polizei informiert.

Ilmenau - Nachdem der rechtmäßige Besitzer ermittelt wurde, öffnete dieser sein Auto auf herkömmliche Weise und der 40-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zahlreiche Gegenstände und Dokumente, welche entwendet waren. Wie der mutmaßliche Autoknacker das Fahrzeug geöffnet hatte, war zunächst unklar. dpa