Nabu: „Thüringen hat Platz für bis zu 100 Luchse“

Teilen

Mit der Auszeichnung eines Areals bei Jena als „Luchs-Wald“ will der Thüringer Naturschutzbund Nabu die vom Aussterben bedrohte Wildkatze wieder in den Freistaat locken. Das rund sieben Hektar große Waldstück in Großlöbichau sei als Lebensraum für den Luchs zwar zu klein, betonte Silvester Tamás vom Nabu Thüringen. Unberührte Gebiete wie diese mit über 200 Jahre alten Bäumen könnten jedoch als wichtige Rückzugsorte für Luchse dienen.

Jena - „Der Nabu hat sich das große Ziel gesetzt, dem Luchs in Deutschland auf die Sprünge zu helfen“, sagte Tamás. Derzeit leben schätzungsweise nur eine Handvoll Exemplare in Thüringen. Das Potenzial im Freistaat - mit Thüringer Wald, Schiefergebirge und dem grünen Korridor über dem Saaletal - sei groß, erklärte der Projektkoordinator: „Wir haben Platz für 90 bis 100 Luchse.“

Das am Montag ausgezeichnete Gelände gehört der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe. Nach einem Areal bei Nordhausen und einem bei der Hohenwartetalsperre handelt es sich um den dritten Standort in Thüringen, der die symbolische Auszeichnung als „Luchs-Wald“ erhält. dpa