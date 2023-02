Nach Erdbeben: Trauerbeflaggung in Thüringen

Teilen

Ein Gebäude in Antakya ist nach einem Erdbeben zerstört. © Khalil Hamra/AP/dpa

Nach dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) für Freitag Trauerbeflaggung in Thüringen angeordnet. Sie gelte für alle öffentlichen Dienstgebäude im Freistaat. Das Ausmaß des Leids, das durch die beiden schweren Beben vor drei Tagen in der betroffenen Region entstanden ist, sei unermesslich und mit Worten nur schwer zu beschreiben, erklärte Ramelow am Donnerstag.

Erfurt - Der Regierungschef sprach von einer „unvorstellbaren Kraftanstrengung“ der nationalen und internationalen Rettungskräfte, die „über sich hinauswachsen und noch immer unermüdlich nach Überlebenden suchen“.

Unter den Tausenden eingestürzten Gebäuden im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind noch zahlreiche Erdbebenopfer zu befürchten. Bis Donnerstag wurden schon mehr als 17.000 Tote gemeldet. Hinzu kommen rund 70.000 Verletzte in der Türkei und in Syrien. dpa