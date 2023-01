Nach Fund einer Kinderleiche: Obduktion dauert an

Teilen

Ein Absperrband der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Nach dem Fund einer Kinderleiche in Bad Blankenburg ist die rechtsmedizinische Untersuchung nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gera noch nicht abgeschlossen. „Es liegt noch kein Obduktionsergebnis vor“, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde am Montag auf Nachfrage. Derzeit werde gezielt nur gegen einen Verdächtigen ermittelt - den Lebensgefährten der Mutter.

Bad Blankenburg - Man prüfe aber, ob sich weitere Personen etwas haben zu Schulden kommen lassen. „Wir ermitteln mit Hochdruck“, sagte der Sprecher.

Weiterhin will die Staatsanwaltschaft keine Angaben zum Alter oder zum Geschlecht des Kindes machen. Die Leiche war vor mehr als einer Woche am Ortsrand des rund 6000 Einwohner zählenden Erholungsortes Bad Blankenburg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) gefunden worden. Der Verdächtige befindet sich wegen eines anderen Deliktes in Haft. dpa