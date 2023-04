Nach Fund von Kinderleiche: Mutter in Haft

Teilen

Nach dem Fund einer Kinderleiche im Januar in Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist die 21-Jährige Mutter festgenommen worden. Die Ermittlungen seien zwischenzeitlich auf die Kindsmutter ausgeweitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft Gera am Dienstag mit. Das Amtsgericht Gera habe am 27. März Haftbefehl wegen Mordes durch Unterlassen erlassen.

Bad Blankenburg - Am Dienstag wurde die Frau einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Zunächst hatten sich die Ermittlungen gegen den Lebensgefährten der Mutter gerichtet. Gegen den Mann, der bereits wegen eines anderen Delikts in Haft sitzt, wurde nun ebenfalls Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Mord durch Unterlassen erlassen. Es soll sich um den 28 Jahre alten Lebensabschnittsgefährten der Mutter handeln.

Die Leiche war am 21. Januar am Ortsrand des rund 6000 Einwohner zählenden Erholungsortes Bad Blankenburg gefunden worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Dienstag war das Kind zur Tatzeit etwa drei Jahre alt, es handelte sich zudem um ein Mädchen. Die Ergebnisse der Ermittlungen ließen darauf schließen, dass die Tatzeit bereits mehrere Jahre zurückliegt, hieß es. dpa