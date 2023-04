Nach Horror-Unfall: Hunderte Menschen trauern in Mühlhausen

Teilen

Blumen liegen an der Unfallstelle an der Bundesstraße B247. © Michael Reichel/dpa

Nach dem Unfall mit sieben Toten bei Bad Langensalza in Thüringen haben Familien und Freunde am Dienstagnachmittag der Opfer gedacht. An einem Brunnen vor der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen versammelten sich zur Unfallzeit um 17.30 Uhr mehrere hundert Menschen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Vor dem Brunnen wurden zahlreiche Kerzen und Blumen niedergelegt und Fotos der tödlich Verunglückten aufgestellt.

Mühlhausen/Bad Langensalza - In Gedenken an die Unfalltoten hatte das Landratsamt im Unstrut-Hainich-Kreis am Dienstag Trauerbeflaggung angeordnet. Die Fahnen auf öffentlichen Gebäude trugen Trauerflor. Die Menschen in den Dörfern, aus denen die jugendlichen Unfallopfer kämen, stünden unter Schock, sagte der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen, Andreas Piontek.

Bei dem Unfall waren am frühen Samstagabend auf der Ortsumgehung von Bad Langensalza sieben Menschen ums Leben gekommen. Fünf der Toten waren Jugendliche im Alter von 19 Jahren. Am Mittwochabend soll es zudem einen ökumenischen Trauergottesdienst in der Divi-Blasii-Kirche geben. „Die Menschen sind so aufgewühlt, deswegen müssen sie einen Ort und Raum für ihre Trauer haben“, sagte Piontek. dpa