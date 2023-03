Nach Schnee am Mittwoch scheint die Sonne in Thüringen

Neuschnee bedeckt ein Vorfahrtsschild und einen Wegweiser. © Uwe Lein/dpa/Symbolbild

Wolken und Schnee erwarten die Menschen in Thüringen am Mittwoch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, schneit es im ganzen Freistaat bis zum Mittag, im Thüringer Wald und südlich davon teilweise kräftig. Dort rechnet der DWD mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee. In der zweiten Tageshälfte kommt es nur noch zu einzelnen Schnee- und Schneeregenschauern.

Erfurt - Die Temperaturen bewegen sich zwischen vier und sechs Grad, im Bergland zwischen minus ein und drei Grad.

Die Nacht zu Donnerstag wird laut DWD bewölkt bei Temperaturen zwischen minus ein und minus drei Grad. Örtlich ist es glatt auf den Straßen. Am Donnerstag kommt in Thüringen die Sonne heraus. Im Tagesverlauf gesellen sich Schleierwolken dazu bei neun bis elf Grad, im Bergland zwischen vier und neun Grad. dpa