Nach und nach mehr Geld für Theater und Orchester

Mehr Geld, aber nicht unbedingt mehr Spielraum: Mit den Plänen zur künftigen Finanzierung soll vor allem der Status quo der Thüringer Theater- und Orchesterlandschaft abgesichert werden. Entwicklung gibt es bei der Tariffrage.

Erfurt - Schrittweise mehr: Für Theater und Orchester will Thüringen in Zukunft tiefer in die Tasche greifen. Ab 2025 sollen die Ausgaben nach und nach steigen, sodass es bis 2032 um deutlich mehr als 100 Millionen Euro jährlich gehen wird. Das geht aus einem Kabinettsbeschluss hervor, den Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag in Erfurt vorgestellt hat. Allerdings solle 2028 nachverhandelt werden. Aktuell liegen die Ausgaben bei etwa 83 Millionen Euro im laufenden Jahr.

Historisch gewachsene Strukturen würden mit der neuen Grundlage erhalten werden können, sagte Hoff. „Neue Sparten können wir nicht finanzieren“, betonte er. Mit dem Aufwuchs würden vor allem steigende Kosten abgefangen werden, die sich etwa aus Tarifsteigerungen für die Theatermitarbeiterinnen und -mitarbeiter ergeben werden. Aber auch an anderen Stellen sei mit einem Kostenanstieg zu rechnen.

Unterschiedliche tarifliche Bezahlungen an den Häusern war in der Vergangenheit immer wieder Inhalt von Diskussionen. In drei Orchestern und drei Theatern gilt bislang noch nicht der Flächentarifvertrag. Mit den neuen Plänen soll sich das für die Landestheater Erfurt und Rudolstadt mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt sowie für das Theaterhaus Jena ändern. Für die Thüringen Philharmonie Gotha soll die Bezahlung auf etwa 90 Prozent des Flächentarifs und für die Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach auf 85 Prozent steigen. Das vereinsgetragene Puppentheater Waidspeicher in Erfurt entscheide im Einzelfall, so Hoff.

Seit über einem Jahr hatte das Land mit den beteiligten Kommunen über die künftige Finanzierung diskutiert. Bei den Verhandlungen ging es um zwölf Theater und Orchester. In der Zwischenzeit ist auch die sogenannte Theaterpauschale wirksam geworden. Mit ihr erhalten Städte und Landkreise mit Ausgaben für Theater und Orchester eine Sonderzuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Dabei gehe es um zehn Millionen Euro, so Hoff. Damit soll die finanzielle Belastung durch Kulturausgaben für einzelne Kommunen verringert und gerechter verteilt werden.

Der Beschluss sieht unter anderem auch vor, dass das Landestheater Eisenach künftig auch wieder eine eigene Sprechtheaterproduktion für Erwachsene haben soll - bislang lag der Fokus dort auf Kinder- und Jugendtheater. Das Theater Erfurt soll demnach auch weiterhin vor allem auf Musiktheater setzen. In der Stadt selbst wurde zuletzt vermehrt darauf gedrängt, dass es dort auch wieder eigene Schauspielproduktionen geben sollte.

Ziel sei es, die Finanzierungsvereinbarung noch im laufenden Jahr zu unterzeichnen. Allerdings müssten die betroffenen Kommunen noch jeweils ihre Gremien beteiligen. Das sollte laut Staatskanzlei voraussichtlich bis in den Herbst passieren. dpa