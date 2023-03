Nagelkreuz aus Coventry für Jenaer Stadtkirche

Mit einem Festgottesdienst ist die Jenaer Stadtkirche St. Michael am Sonntag in die internationale Nagelkreuzgemeinschaft aufgenommen worden. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Jena verpflichtet sich damit, für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung zu arbeiten und zu beten, wie sie am Sonntag mitteilte. Als Symbol wurde ein Nagelkreuz überreicht, das in Jena in einen Stein eingebracht wird, der von der Bombardierung der Stadtkirche am 19.

Jena - März 1945 stammt.

Das Kreuz ist eine Nachbildung des Nagelkreuzes aus der Kathedrale im britischen Coventry, an deren Zerstörung durch deutsche Bomben im Zweiten Weltkrieg es erinnert. Dabei waren Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Zerbombt wurde auch die Kathedrale. Aus Balkennägeln des zerbombten Gotteshauses entstand das erste Nagelkreuz.

Die Jenaer Stadtkirche ist nach eigenen Angaben das 77. Zentrum der Internationalen Nagelkreuzgemeinschaft. Aus Thüringen gehören außerdem die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Weimar mit der Herderkirche, das Evangelische Augustinerkloster in Erfurt und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Eisenach mit der Nikolaikirche dazu. dpa