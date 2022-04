Neubau für Spielkartenfabrik Altenburg entsteht

Teilen

Karikaturen von Angela Merkel und Peer Steinbrück sind auf einem neuen Skatblatt aus der Altenburger Spielkartenfabrik zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die traditionelle Spielkartenfabrik in Altenburg erhält einen Neubau. Dafür wurde am Mittwoch in der Ostthüringer Skatstadt der symbolische erste Spatenstich gesetzt. Die Spielkartenfabrik gehört zum international agierenden Spielkartenhersteller Cartamundi aus Belgien. Die Regie beim Neubau hat nach eigenen Angaben der Projektentwickler für Industrie- und Logistikimmobilien Panattoni.

Altenburg - „Der Neubau ermöglicht es uns, weiter zu wachsen und neue Arbeitsplätze zu schaffen, ohne dass wir unseren Traditionsstandort aufgeben müssen“, erklärte laut Mitteilung sagt Jürgen Gehr, Geschäftsführer der Spielkartenfabrik Altenburg GmbH. Nach Ansicht von Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) ist die Spielkartenfabrik ein wichtiger Anker im Konzept der geplanten und auch vom Land unterstützten „Spielewelt Altenburg“.

Der Neubau der Fabrik erfolgt laut Panattoni auf einer fast 78.000 Quadratmeter großen Brachfläche. Mit seiner Fertigstellung rechnet der Projektentwickler im Dezember 2022. Er könnte damit im Frühjahr 2023 von der Spielkartenfabrik Altenburg GmbH in Betrieb genommen werden. Sie beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter. Jährlich würden über 14 Millionen Spieleschachtelen sowie knapp 40 Millionen gedruckte Kartenboxen hergestellt.

Bei der von der Stadt Altenburg geplanten multimedialen Spielewelt handelt es sich laut Stadt um ein 18-Millionen-Euro-Projekt. Für die Planungsarbeiten hatte das Wirtschaftsministerium bereits im vergangenen Jahr 600.000 Euro zur Verfügung gestellt. Der Baustart ist nach bisherigen Angaben für Ende 2023 oder Anfang 2024 anvisiert.

Altenburg erhofft sich mit der Spielewelt einen Besucherzustrom von rund 76.000 Gästen im Jahr. In der Stadt wurde im 19. Jahrhundert das Skatspiel entwickelt. Außerdem werden dort seit mehr als 500 Jahren Spielkarten hergestellt. dpa