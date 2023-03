Neue Karte für Sternengucker in Thüringen

Sternwarten, Planetarien, Museen: Eine neue kostenfreie Karte gibt Übersicht über Thüringens Astronomie-Orte. Das Dokument sei in gedruckter Form bei der Behörde, aber auch online im Geoportal des Freistaats erhältlich, teilte das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation am Mittwoch mit. Die Karte verweist auf bekannte Einrichtungen wie das Planetarium in Jena, aber auch auf Orte, an denen Meteoriten gefunden wurden.

Erfurt - Sie sei ein Beitrag zum Wissenschaftsjahr 2023 mit dem Thema „Unser Universum“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Die Übersicht werde im Schulportal bereitgestellt und lade so Lehrerinnen und Lehrer zur Nutzung im Astronomieunterricht ein, sagte Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) zur Vorstellung der Karte. dpa