Neues Beratungsangebot für junge Unternehmen gestartet

Teilen

Wolfgang Tiefensee (SPD), Minister für Wirtschaft, sitzt im Landtag. © Martin Schutt/dpa

Ein neues Programm für Existenzgründunger soll Jungunternehmer in Thüringen beim nachhaltigen Wirtschaften unterstützen und ihnen Mentoren aus erfolgreichen Unternehmen zur Seite stellen. Das Programm sei beim Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) gestartet worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Gefördert werde das Projekt zunächst bis Ende 2025 mit knapp 1,9 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln.

Erfurt - „Nur eine nachhaltige Wirtschaft ist eine Zukunftswirtschaft“, erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Vor allem Kleinunternehmen sollen bei Herausforderungen wie der Verkehrs- und Energiewende und dem damit verbundenen technologischen Wandel unterstützt werden. Das Angebot reiche von Informationsangeboten über Unternehmenschecks, Einzelgespräche und Veranstaltungen bis zu einem unterstützenden Mentoringprogramm. dpa