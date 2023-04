Noch 7600 unbesetzte Ausbildungsplätze in Thüringen

Teilen

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit spiegelt sich in einer Scheibe. © Sebastian Kahnert/dpa

In Thüringen suchen wenige Monate vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres derzeit noch 3700 junge Menschen eine Lehrstelle. Seit Oktober vergangenen Jahres haben sich bei den Arbeitsagenturen im Freistaat rund 6300 Bewerber gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle am Freitag mitteilte. Das sind rund 300 weniger als vor einem Jahr.

Erfurt - Auf der anderen Seite wurden bislang 11.600 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet. Davon waren im April 7600 unbesetzt.

Bei den Berufswünschen der Jugendlichen standen den Angaben nach Verkäufer, Kfz-Mechatroniker und Einzelhandelskaufmann ganz oben. Die meisten Berufsausbildungsstellen wurden für Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel und Fachkräfte in der Lagerlogistik angeboten. dpa