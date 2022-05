Noch mehr als 7100 Ausbildungsplätze in Thüringen unbesetzt

In Thüringen hat es im Mai 7177 offene Lehrstellen gegeben. Zugleich hatten 3431 Jugendliche noch keine Ausbildungsstelle oder Alternative, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Halle mitteilte. Die meisten freien Ausbildungsplätze gab es demnach in der Produktion, den kaufmännische Dienstleistungen, im Handel, in Büro und Verwaltung, im Verkehrs- und Logistiksektor sowie beim Bau.

Halle/Erfurt - Die Chancen für junge Leute, ihre berufliche Karriere in diesem Sommer zu starten, seien so gut wie nie, hieß es. Beim diesjährigen Sommer der Berufsausbildung würden in den nächsten Wochen und Monaten zahlreiche Veranstaltungen angeboten. So würden freie Ausbildungsstellen vorgestellt, über Berufe informiert und zu Fördermöglichkeiten beraten.

Nach den schwierigen Pandemiejahren käme es nun besonders darauf an, dass kein Jugendlicher am Übergang von der Schule in den Beruf verlorengehe, hieß es. Bei der beruflichen Entscheidungsfindung spielten Eltern eine extrem wichtige Rolle. dpa