Norwegen zur Biathlon-WM in Oberhof in Bestbesetzung

Teilen

Marte Olsbu Röiseland (r) aus Norwegen wechselt auf Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen. © Sven Hoppe/dpa

Der große Gold-Favorit Norwegen greift in Bestbesetzung nach dem ersten Titel bei der Biathlon-WM in Oberhof. Der Weltmeister und Olympiasieger tritt am kommenden Mittwoch (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) am Rennsteig in der Mixed-Team-Staffel mit Weltcup-Dominator Johannes Thingnes Bö, Sturla Holm Laegreid, Marte Olsbu Röiseland und Ingrid Landmark Tandrevold an.

Oberhof - Wie der norwegische Verband am Freitag mitteilte, wird noch entschieden, in welcher genauen Reihenfolge das Quartett in Thüringen über 4 x 6 Kilometer in die Loipe geht. Wer beim Heimspiel zum Auftakt für das deutsche Team dabei ist, wird erst in der kommenden Woche verkündet. dpa