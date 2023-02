Oberhofer Rennrodelbahn stellt Betrieb ein

Unfall

Nach dem tödlichen Unfall im Eiskanal hat die Rennrodelbahn in Oberhof ihren Betrieb für die laufende Saison komplett und mit sofortiger Wirkung eingestellt. Das teilte der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum Oberhof am Freitag mit. „Als Betreiber und Eigentümer der Bahn werden wir vollumfänglich und mit voller Transparenz mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, um diesen Unglücksfall aufzuklären“, erklärte Verbandsvorsitzender Hartmut Schubert.

Oberhof - Zugleich drückte er sein Mitgefühl den Angehörigen des verstorbenen Mannes aus. „Wir stehen unter Schock und sind zutiefst über das Geschehene bestürzt“, sagte Schubert. Am Donnerstagabend war ein 45 Jahre alter Mann in dem auch für Freizeitvergnügen genutzten Eiskanal in Oberhof ums Leben gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein Gästebob im Zielbereich in zwei Schlauchringe, sogenannte Ice-Tubes, gefahren. Der Mann soll sich ebenso wie eine 41-Jährige in einem dieser Schlauchringe befunden haben. Die Frau wurde schwer verletzt. dpa