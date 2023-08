Örtliche Gewitter und Regen in Thüringen: Teilweise Unwetter

Blick auf ein Rapsfeld während es regnet. © Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Örtliche Gewitter und Schauer erwarten die Thüringer am Donnerstag. Teils treten Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach wird der Vormittag bewölkt, zum Mittag ziehen einzelne Schauer und Gewitter nach Nordosten ab. Zeitweise klart es auf, bis ab Mittag erneut einzelne, teils unwetterartige Schauer und Gewitter auftreten.

Erfurt - Es werden Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad erwartet.

In der Nacht auf Freitag bleibt es wolkig, vereinzelt regnet es. Auch Gewitter sind weiter möglich. In der zweiten Nachthälfte lockert es dann auf, dabei bleibt es trocken. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad ab.

Am Freitag wird es zunächst heiter, mittags bilden sich Quellwolken. In der zweiten Tageshälfte kommt es zu vereinzelten Schauern und Gewittern, abends klingen sie wieder ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 30 Grad. In der Nacht zum Samstag sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen - bei Tiefstwerten zwischen 16 und 20 Grad. dpa