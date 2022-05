Offizieller Beginn der Badesaison in Thüringen

Zwei Jungen springen in einem Freibad vom Beckenrand ins Wasser. © Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ist am Sonntag die diesjährige Badesaison in Thüringen offiziell eröffnet worden. Trotz noch frischer Wassertemperaturen von um die 16 bis 18 Grad lockte das Wetter bereits einige Badelustige in die Freibäder. Während etwa der Bergsee Ratscher einen verhaltenen Auftakt verzeichnete, war das Strandbad Stotternheim am Sonntag gut gefüllt.

Erfurt - Den Thüringern stehen landesweit 28 natürliche Badegewässer und mehr als 160 Freibäder zur Verfügung. Deren Wasserqualität wird von den Gesundheitsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte regelmäßig überwacht. Die ersten Proben seien bereits untersucht worden, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Die Thüringer Badegewässer haben laut dem Ministerium eine ausgezeichnete Qualität.

Nach zwei Corona-Jahren voller Einschränkungen hoffen die Freibäder nun auf eine gute Saison, die am 15. September endet. Für Probleme sorgen derzeit jedoch die steigenden Energiepreise, die neben den Ausgaben für Personal den größten Kostenfaktor in den Bädern ausmachen. dpa