Ohne Führerschein und unter Drogen: Autofahrer baut Unfall

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Autofahrer ohne Führerschein hat unter Drogen in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) einen Unfall gebaut. Der 57-Jährige war am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen unterwegs und wollte links abbiegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei habe er eine markierte Sperrfläche überfahren und sei anschließend mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Schmalkalden-Meiningen - Der Mann und die 51 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens blieben demnach unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 57-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß. Ein Drogenschnelltest schlug den Angaben zufolge positiv auf Cannabis und Methamphetamine an. Dem Mann wurde daraufhin Blut abgenommen. Die Polizei ermittelt. dpa