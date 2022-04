Olympiasiegerinnen führen Meldeliste für Rundfahrt an

Deutschlands Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger bei der Siegerehrung. © Thibault Camus/AP/dpa/Archivbild

Die deutschen Bahnrad-Olympiasiegerinnen Lisa Brennauer, Franziska Brauße und Mieke Kröger führen die Meldeliste für die Internationale Lotto Thüringen Ladies Tour an. Die 34. Auflage der Traditions-Radrundfahrt wird vom 24. bis 29. Mai ausgefahren. „Ich bin sehr froh, dass diese Fahrerinnen bei uns dabei sind. Leider gibt es dieses Jahr parallel ein World-Tour-Rennen in London, deshalb haben wir diesmal nicht die komplette Weltspitze am Start“, sagte Rundfahrt-Direktorin Vera Hohlfeld bei der Streckenpräsentation am Dienstag im Kindermedienzentrum in Erfurt.

Erfurt - Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen, die vom Weltverband UCI in der Women’s Proseries eingegliedert ist, beginnt erstmals in Bayern. Nach der Teampräsentation in Hof läuft die erste Etappe am 24. Mai durch das Hofer Land. Über Gera, Dörtendorf, Schleiz und Gotha geht es zum Zielort Altenburg am 29. Mai.

Insgesamt 695,6 Kilometer stehen in sechs selektiven und profilierten Etappen für die Fahrerinnen aus den 18 Mannschaften auf dem Programm. „Wir freuen uns immens, die Rundfahrt wieder mit Zuschauerinnen und Zuschauern durchführen zu können. Momentan haben wir keine Corona-Auflagen“, sagte Organisationsleiter Marian Koppe. dpa