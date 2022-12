Opfer sagt im Prozess um rechtsmotivierten Überfall aus

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Im Prozess wegen eines mutmaßlich rechtsmotivierten Überfalls im August 2020 in Erfurt hat ein Opfer Darstellungen von zwei Angeklagten widersprochen. Weder er noch seine beiden Begleiter hätten die Angeklagten angegriffen, sagte der 20-Jährige am Mittwoch vor dem Landgericht Erfurt. Als er mit zwei Freunden auf dem Weg nach Hause gewesen sei, hätte sich ihnen ein Mann in den Weg gestellt, dann sei ein zweiter Mann gekommen.

Erfurt - Dieser habe ihm einen Schlag gegen den Kopf versetzt; er habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Die Staatsanwaltschaft Erfurt wirft in dem Verfahren insgesamt neun Männern und einer Frau vor, Anfang August 2020 drei Männer aus Guinea im Südosten Erfurts angegriffen zu haben. Dabei seien die Männer von den Angeklagten massiv rassistisch beleidigt worden. Die Angeklagten werden der rechtsextremen Szene zugeordnet. Zu Prozessbeginn hatten zwei Angeklagte erklärt, die drei Afrikaner hätten die Auseinandersetzung begonnen. dpa