Ost-Regierungschefs treffen sich mit Lauterbach

Die ostdeutschen Länderchefs treffen sich heute mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). © Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Die ostdeutschen Länderchefs treffen sich heute auf einer Sonderkonferenz in Berlin mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Thema ist die medizinische Versorgung. An dem Treffen in der sächsischen Landesvertretung beim Bund nimmt auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), teil.

Berlin/Dresden - Ein Schwerpunkt der Konferenz unter Vorsitz des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) ist die Krankenhausreform. Zudem geht es um die Sicherstellung der Versorgung vor allem in den ländlichen Regionen des Ostens sowie um eine bessere Datengrundlage für die Gesundheitsforschung. dpa