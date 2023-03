Passanten finden Toten am Ufer der Weida

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Passanten haben am Donnerstagnachmittag einen toten Mann am Flussufer der Weida in der gleichnamigen Stadt (Landkreis Greiz) entdeckt. Wie die Polizei in Gera am Freitag mitteilte, konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Den Angaben zufolge gibt es bislang keine Hinweise auf eine Straftat. Zur Todesursache machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben.

Weida - Die Kriminalpolizei ermittle. dpa