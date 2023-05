Paul und Emma beliebteste Babynamen 2022 in Thüringen

ILLUSTRATION - Rosa und blaue Söckchen für ein Mädchen und einen Jungen und die nackten Babybeine von Zwillingen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Auf Platz eins der beliebtesten Namen für Mädchen und Jungen haben es im vergangenen Jahr in Thüringen Emma und Paul geschafft. Auf Platz zwei bei den Erstnamen landeten Luca und Hanna und auf Platz drei Ben und Mia, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die deutschlandweit beliebtesten Babynamen Noah und Emilia schafften es in Thüringen nicht auf die vordersten Ränge.

Erfurt - Insgesamt zeigt die Auswertung: Frisch gebackene Eltern geben ihren Kindern nach wie vor gerne kurze oder sehr kurze Namen - oft mit vielen Vokalen. Grundlage für die Listen sind Daten von mehr als 750 Standesämtern, die laut GfdS fast eine Million Namenseintragungen übermittelt hatten. dpa