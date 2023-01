Pechstein verpasst 3000-Meter-Titelverteidigung

Claudia Pechstein hat bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Erfurt die Titelverteidigung über 3000 Meter verpasst. Die 50 Jahre alte fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin lief am Freitag 4:23,69 Minuten und belegte damit den zweiten Platz. Siegerin wurde Michelle Uhrig aus Berlin in 4:20,25 Minuten. Rang drei sicherte sich die Erfurterin Josie Hofmann in 4:

Erfurt - 24,28 Minuten. dpa