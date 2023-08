Pilotanlage für Erdölersatz-Rohstoff aus Holz eröffnet

Das Unternehmen Mercer International hat in Thüringen eine Pilotanlage eröffnet, mit der ein Erdölersatz-Rohstoff aus Holz gewonnen werden soll. Das sogenannt Lignin Centers in Rosenthal im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt habe eine Kapazität von täglich rund 1000 Kilogramm des Rohstoffes, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Lignin falle als Nebenprodukt bei der Nutzung von Holzzellulose an und bestehe aus verschiedenen aromatischen Grundbausteinen, die normalerweise aus Erdöl gewonnen würden.

Rosenthal (dpa/th)- Nach Mercer-Angaben handelt es sich um die erste Anlage dieser Art in Deutschland.

Das Unternehmen betreibt in Ostthüringen ein großes Sägewerk sowie in Rosenthal ein Zellstoffwerk, das Rohstoff für die Papier- und Tissueproduktion liefert.

Geplant sei die Zusammenarbeit des Lignin Centers mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und anderen Industrieunternehmen. „Unser Fokus liegt auf der vollständigen Nutzung der Holzressourcen. Es ist deshalb nur konsequent, das vielfach ungenutzte Potenzial von Lignin auszuschöpfen“ erklärte Unternehmenschef Juan Carlos Bueno laut Mitteilung.

Die Integration der Pilotanlage in die Zellstofffabrik ermöglicht nach Unternehmensangaben die Herstellung verschiedener Ligninsorten. Mögliche Anwendungen lägen beispielsweise in der Batterieherstellung oder der von Verbundwerkstoffen. Das Projekt werde mit Geldern der Thüringer Aufbaubank gefördert.

Die Jahresproduktion von Mercer Rosenthal bei Zellstoff liegt nach eigenen Angaben bei 360 000 Tonnen - vor allem für Kunden in Deutschland. Außerdem betreibe das Unternehmen das größte Biomassekraftwerk Thüringens mit einer thermischen Leistung von 413 Megawatt und einer elektrischen Leistung von 57 Megawatt. Das Mutterunternehmen Mercer International Inc. habe Standorte in Deutschland, den USA und Kanada. dpa