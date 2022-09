Flugzeuge ineinander „verkeilt“ bei Kunstflug: Beide Piloten tot - erneut in Gera

Die Absturzstelle mit den Trümmern der zwei Flugzeuge bei Gera. © Björn Walther/bw.pictures/dpa

Flugzeugabsturz, erneut in Gera (Thüringen): Offenbar verkeilen sich die Flugzeuge zweier Piloten beim Training ineinander und stürzen zu Boden.

Gera - Es ist das zweite tödliche Flugzeugunglück in der Nähe des ostthüringischen Flugplatzes am Rande von Gera innerhalb weniger Wochen: Am Samstagabend kamen zwei Piloten im Alter von 42 und 73 Jahren ums Leben, als sie bei einem Kunstflug kollidierten und anschließend über einem Feld abstürzten. Laut Bild.de lag die nächste Siedlung nur 150 Meter vom Unglücksort entfernt, Bewohner und Bewohnerinnen hätten das Unglück aus ihren Häusern beobachtet.

Vor gut einem Monat war in der Nähe des Verkehrslandeplatzes Gera-Leumnitz ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Dabei kam der 64 Jahre alte Pilot ums Leben. Laut damaligen Polizeiangaben hatte das Flugzeug nach dem Absturz am Montag Feuer gefangen.

Flugzeugunglück bei Kunstflug nahe Gera: Video zeigt offenbar letzte Sekunden des Übungsflugs

Weitere Menschen seien laut Polizei aber nicht zu Schaden gekommen. Ursache und genauer Hergang des Unglücks waren allerdings am Sonntag weiter unklar, Spezialisten der Bundesanstalt für Flugunfalluntersuchung und die Kriminalpolizei Gera hätten die Ermittlungen übernommen.

Dem Flugplatzchef Peter Künast zufolge hatte es am Samstag keinen offiziellen Kunstflugwettbewerb oder eine Schauveranstaltung in Gera-Leumnitz gegeben. Gera-Leumnitz sei ein regulärer Verkehrslandeplatz und damit offen für Starts und Landungen dort zugelassener Flugzeuge. Das Unglück habe sich außerhalb des Flugplatzgrundstücks ereignet. Polizei und Feuerwehr waren am Samstagabend eigenen Angaben zufolge mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Gelände rund um die Absturzstelle wurde weiträumig abgesperrt.

Flugzeuge verkeilen sich offenbar in der Luft miteinander

Auf Twitter kursieren Videos von dem Zusammenstoß. Während einer Szene ist zu sehen, wie sich die beiden Flugzeuge sehr nahe kommen und anschließend zusammen zu Boden stürzen. Es macht den Eindruck, als seien die Tragflächen zuvor ineinander verkeilt.

Flugzeugabsturz bei Gera: Zwei Piloten kommen ums Leben, als sich ihre Flugzeuge offenbar ineinander verhaken. © Twitter/Green_grap (Screenshot)

Andreas Spaeth, Luftfahrtjournalist und -experte, bestätigte diesen Eindruck gegenüber Bild.de:

„Es sieht so aus, als hätten beide Piloten mit ihren Flugzeugen eine gemeinsame Figur im Kunstflug trainieren wollen. Dann kam es offenbar zum Zusammenstoß. Anders als zu erwarten, sind keine sichtbaren Teile abgebrochen. Es wirkt eher, als hätten sich beide Maschinen ineinander verhakt und wurden damit manövrierunfähig und stürzen dann miteinander untrennbar verbunden ab.“

Der Flugunfallexperte Michael Kretschmer, vor Ort bei den Ermittlungen, teilte die Einschätzung laut Bild.de ebenfalls: „Wenn Metall unter hohen Druck kommt, verformt es sich. Diese Verformung ist an der Tragfläche zu erkennen und deutet auf einen massiven Zusammenprall hin. Auch ein Propeller hat Beschädigungen, die bereits in der Luft entstanden sind.“ Demnach komme auch das Wetter nicht als Unfallursache infrage, die Bedingungen seien gut gewesen. (dpa/kat)

