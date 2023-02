Pläne für Ausstellungshaus werden konkreter

Kunst gegen Sucht

Die Pläne der vor knapp einem Jahr zur Suchtprävention gegründeten Stiftung „Welt der Versuchungen“ für ein Ausstellungshaus in Erfurt werden konkreter. Der Erfurter Stadtrat habe grünes Licht für einen Bau in der Innenstadt gegeben, teilte die Stiftung am Montag mit. Die Eröffnung sei für Herbst 2026 geplant. Bis dahin seien jährlich kleinere Ausstellungen an anderen Orten vorgesehen.

Erfurt - Die von Bund, Land und Stadt Erfurt unterstützte Stiftung verknüpft den Schutz vor Sucht mit Wissenschaft und Kunst und verfolgt damit einen zumindest in Thüringen bislang eher unkonventionellen Ansatz in der Suchtprävention.

Vom 20. Oktober bis 10. Dezember soll in der Defensionskaserne auf dem Erfurter Petersberg zunächst die Schau „On a night trip“ gezeigt werden. Die Ausstellung beschäftige sich mit dem Nachtleben in Klubs, bei Konzerten und Partys und dem damit verbundenen Gesundheits- und Konsumverhalten.

Für das künftige feste Ausstellungshaus, das am Huttenplatz geplant ist, gibt der Bund nach früheren Angaben 15 Millionen Euro. Das Thüringer Gesundheitsministerium steuert Ressortchefin Heike Werner (Linke) zufolge bis 2027 jährlich 2,9 Millionen Euro bei. dpa